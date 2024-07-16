В Артемовском нашли крылатую кошку (ФОТО)

В поселке Артемовский свердловчане заметили необычную кошку, у которой на спине есть отростки, напоминающие крылья.

«Сначала не обратили внимания на его телосложение, просто хотелось погладить. Но вдруг кот соскочил и побежал. И именно в этот момент мы увидели чудо дивное», – пишут в телеграм-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

По данным источника, такая аномалия может быть из-за генетической мутации, недоразвитых конечностей, астении – всего в мире существует 150 таких кошек. Но иногда эти «крылья» путают и с большими колтунами.

Фото: «Егоршинские вести из Артемовского»

Екатеринбург, Дарья Деменева

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