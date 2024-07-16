В Академическом открылась мастерская, где изучают древнейшее искусство

В Академе открылась мастерская керамики для детей и взрослых. Обустроить и оснастить ее помогло участие в конкурсном отборе инициативных проектов, предусматривающее поддержку за счет бюджета города, и финансовая помощь мастер-девелопера Академического района – АО СЗ «РСГ-Академическое».

На средства бюджета и «шефов» было приобретено дорогостоящее оборудование – муфельные печи для обжига глины, печи для фьюзинга, специальная лабораторная мебель, гончарные круги. Сейчас мастерская, поселившаяся в детской художественной школе №2 имени Мосина, готова принимать желающих изучить древнейшее искусство керамики.

Использовать новое оборудование смогут не только дети, обучающиеся на предпрофессиональной программе, но и взрослые жители Академического района, для которых открывается новая образовательная программа «Основы керамики для начинающих».

Екатеринбург, Таисья Исупова

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