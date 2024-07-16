На Урале скорая не успевала к пациентам – в дело вмешалась прокуратура

В Свердловской области по решению суда откроется пункт скорой помощи, чтобы медики успевали доехать до отдаленных населенных пунктов. Речь идет о поселках Ларьковка, Андрияновичи, Марсята, Красный Яр в Серовском районе. Местные жители пожаловались в прокуратуру, что скорую приходится ждать подолгу, значительно дольше, чем нормативные 20 минут в экстренных ситуациях. Проверка подтвердила правдивость претензий уральцев.

Прокуратура потребовала создать пост скорой помощи при Серовской городской станции СМП. Суд муниципалитета не согласился с доводами надзорного ведомства – и отказал в удовлетворении требования, сославшись на то, что в поселках живет слишком мало людей (от 21 человека до 1,5 тысячи).

Однако в апелляции удалось обжаловать это решение – Свердловский областной суд отменил его. В течение ближайших двух лет подстанция должна быть создана. Решение вступило в силу, – сообщила пресс-служба надзорного органа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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