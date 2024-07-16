В Екатеринбурге к осени 2025 года благоустроят набережную на ВИЗе

В Екатеринбурге набережную Верх-Исетского пруда благоустроят уже в следующем году к концу лета. Комплекс для спорта и отдыха «Территория ветра» займет около 3 гектаров.

На берегу появятся пирс, обустроенные площадки для волейбола, воркаута, фудкорта, зоны для детей и барбекю. Рабочие установят 48 опор освещения и 26 видеокамер, оборудуют 17-метровый понтон. Проект предусматривает и модульные сооружения: административный блок, кайт-станцию и санузел. Кроме того, территорию озеленят. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Комплекс будет функционировать круглый год: летом здесь смогут заниматься спортом кайт- и винд-сёрфингисты, а зимой – лыжники и конькобежцы.

««Важно, что отдохнуть и заняться спортом на побережье можно будет как летом, так и зимой. Это даст импульс развитию малого бизнеса, который обязательно появится на территории, а значит, возникнут и рабочие места», – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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