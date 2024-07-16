Энергетики напомнили, что нельзя делать в охранной зоне ЛЭП

С наступлением лета и пожароопасного сезона специалисты «Россетей» выпустили памятку об использовании земель вблизи линий электропередачи. В охранной зоне ЛЭП запрещено разводить костры и сжигать мусор, складировать горючие материалы (сено, солому, дрова и т.д.), разводить огонь в мангале, бросать непотушенные окурки и спички , выжигать траву и стерню.

Также рекомендуется у каждого строения устанавливать ёмкость (металлическую бочку) с водой. Необходимо обустраивать минерализованные противопожарные полосы по периметру земельного участка. Нельзя заправлять топливом заведенные машины, курить при заправке.

Нарушителей правил пожарной безопасности могут привлечь к ответственности, напомнили в филиале ПАО «Россети» – МЭС Урала.

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