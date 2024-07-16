В Кольцово пассажиры бросили кошку и улетели без нее (ФОТО)

В екатеринбургском аэропорту спасли кошку, которую бросили улетевшие хозяева.
«Кошку в переноске в здании аэровокзального комплекса они отдали незнакомцу, который просто бросил ее в кусты возле подземного перехода», – рассказали подробности в пресс-службе Кольцово. Сотрудница терминала деловой авиации заметила это и унесла кошку в аэропорт, где ее накормили и напоили.
Теперь пушистое создание живет у одной из сотрудниц Кольцово. По словам спасительницы, кошка домашняя, но с характером. У девушки уже есть дома два представителя семейства кошачьих, поэтому для гостьи она ищет новых хозяев. Если не получится – оставит кошку у себя.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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