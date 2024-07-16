На Уралмаше к концу года запустят мощную насосную станцию (ФОТО)

К концу 2024 года на Уралмаше запустят новую насосную станцию № 3, которая обеспечит стабильность гидравлических режимов и надежность подачи теплоносителя сразу четырем районам Екатеринбурга – Орджоникидзевскому, Ленинскому, Октябрьскому и Кировскому.

Мощность объекта будет в полтора раза превышать действующую НС-3, которая сейчас работает на максимальной загрузке. На новой станции устанавливают четыре насоса для перекачки горячей воды по трубопроводам тепломагистрали М-1 к Свердловской ТЭЦ. Современное оборудование позволит повысить надежность теплоснабжения даже с учетом активной застройки района Завокзальный.

Строительство станции началось в сентябре прошлого года. Сейчас уже полностью готов металлокаркас здания, залиты полы, частично установлено оборудование. До конца августа рабочие смонтируют трубопроводы, и уже в сентябре на объекте начнутся гидравлические испытания.

«Мы строим станцию с нуля. Из-за небольших размеров стройплощадки приходится работать с колес – это, пожалуй, единственная сложность. Сроки проекта сжатые, но мы идем в графике. Сейчас параллельно ведутся три вида работ: монтаж утепления кровли, монтаж насосов и обвязка трубопроводной арматуры», – рассказал представитель подрядчика Александр Глушко.

Новая НС-3 будет работать полностью в автоматическом режиме, то есть без персонала. В здании установят видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, а все управление будет осуществляться с диспетчерского щита Екатеринбургской теплосетевой компании. Для этого на станции проложили две оптоволоконные линии, чтобы обеспечить бесперебойную подачу сигнала. Кроме того, на энергообъекте будет аппаратура для автоматического контроля химического состава теплоносителя, чтобы гарантировать питьевое качество воды в трубах.

«Практически все оборудование на станции – российское. Насосы также отечественного производства. Поэтому никаких проблем с ремонтом или настройкой оборудования не возникнет», – отметил начальник управления реализации программы ТПиР Екатеринбургской теплосетевой компании Юрий Петров.

Стоит отметить, что старая насосная станция № 3 находится в 350 метрах от строящейся и останется в эксплуатации после запуска энергообъекта. В будущем старую НС-3 также модернизируют.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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