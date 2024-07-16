Свердловские врачи рассказали, как защититься от инсульта и инфаркта в жаркую погоду

В Свердловской области каждый год происходит около 20 тысяч случаев инсульта и более 3 тысяч пациентов с таким диагнозом умирают. Инсульт все еще болезнь пожилого возраста, но и приступы острого нарушения мозгового кровообращения у людей в возрасте 40-45 лет врачей уже не удивляют. Как защитить себя от инсульта и инфаркта, особенно в жару, рассказали на пресс-конференции в ТАСС свердловские медики.

«Сейчас инсульт – не приговор. Современные методы лечения позволяют обратить нарушения функции нервной системы вспять, но важно быстро обратиться за медпомощью. От появления первых симптомов до госпитализации не должно быть более 4,5 часов. По нашей статистике, только каждый пятый пациент с инсультом обращается вовремя. Симптомы болезни очень простые: внезапно перекосило лицо, нарушилась речь, ослабла руки или нога. В этом случае надо сразу вызывать скорую, а не идти в поликлинику. Чем дольше длится инсульт, тем больше повреждается мозг, и тяжелее бороться с последствиями», – отметил главный внештатный невролог УрФО, заведующий неврологическим отделением СОКБ №1 Андрей Алашеев.

Риск инсульта обычно повышается после 50 лет, при сахарном диабете, а также, если в семейной истории были болезни кровообращения. Но есть факторы риска, который человек может контролировать самостоятельно: курение, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Также важна регулярная диспансеризация, которая позволяет выявить патологии в организме человека на ранних стадиях.

В жаркую погоду количество инсультов и инфарктов может возрастать почти в два раза. Как отметила и.о. заведующей кардиологическим отделением больницы ГКБ № 33 Екатерина Лещенко, средний возраст пациентов с диагнозом «инфаркт миокарда» составляет от 40 до 60 лет. Мужчины подвержены сердечным приступам в пять раз чаще, чем женщины, из-за особенностей гормонального фона. Спровоцировать инфаркт может высокое артериальное давление, атеросклероз, избыточный вес. Поэтому борьба с вредными привычками и тут служит хорошей профилактикой.

«Признаки инфаркта – резкая боль в грудной клетке, потливость, иногда обморочное состояние. При таких симптомах нужно вызвать скорую, потому что инфаркт лечится только хирургическим путем. У нас были пациенты, которые терпели боль в течение 1-2 суток, потому что не хотели выезжать из сада, и было позднее обращение к врачам», – рассказала Екатерина Лещенко.

В жару нужно особенно внимательно следить за своим самочувствием. При повышении окружающей температуры выше 30°С происходит расширение сосудов, снижается артериальное давление, что приводит к учащенному сердцебиению. Потоотделение увеличивается в 4-5 раз, организм вместе с потом теряет важные микроэлементы. Поэтому в жару рекомендуют утолять жажду минеральной или слабогазированной водой, но не сладкими напитками. Пожилым пациентам нельзя пропускать прием прописанных лекарств и следует избегать нахождения под прямыми солнечными лучами с 12 до 16 часов. Сердечно-сосудистый хирург ГКБ № 33 Артем Потапов отметил, что частые обмороки в жару должны насторожить человека – возможно, таким образом проявляются неполадки в организме, и нужно пройти медицинское обследование.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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