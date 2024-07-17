45 тысяч человек прошли крестным ходом в память о царской семье

В Екатеринбурге завершился крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, который каждый год проходит в годовщину расстрела царской семьи. В этом году полумарафонскую дистанцию – расстояние составляет примерно 21 километр – прошли около 45 тысяч верующих.

Перед началом крестного хода в Храме-на-Крови, построенном на месте расстрела Романовых, прошло богослужение. Его возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и еще 12 архиереев. После литургии епархия получила подарок – ковчег с медальоном, в который вложена частица пояса Богородицы. Реликвию выкупили меценаты, чьи имена не раскрываются.

Добавим, помощь с организацией Царских дней традиционно оказывает Фонд святой Екатерины.

Екатеринбург, Елена Сычева

В крестном ходе приняло участие 45 тысяч человек У Екатеринбурга теперь есть новая святыня - частичка пояса Богородицы

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