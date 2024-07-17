В Академическом «Тойота» сбила 13-летнего самокатчика. У ребенка перелом руки

Госавтоинспекция Екатеринбурга устанавливает обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего самокатчика.

Инцидент произошел 16 июня около 16 часов на улице Павла Шаманова напротив дома № 50. Водитель автомобиля «Тойота Корола» сбил 13-летнего мальчика, который выехал на электросамокате на нерегулируемый пешеходный переход. Ребенок получил открытый перелом руки и был госпитализирован.

Как установили сотрудники полиции, за рулем «Тойоты» был 46-летний мужчина, его стаж вождения составляет 17 лет. Водитель рассказал, что остановился перед пешеходным переходом, после продолжил движение, но неожиданно слева появился самокатчик. Мужчина резко затормозил, но избежать наезда не удалось.

В ГАИ сообщили, что информация о дорожном инциденте будет направлена в школу, где обучается пострадавший мальчик, и территориальную комиссию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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