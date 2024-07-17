На Вторчермете во время пожара нашли женщину с перерезанным горлом

В Екатеринбурге сегодня ночью случился пожар на втором этаже дома № 18 по улице Титова. Во время тушения пожарные обнаружили труп 35-летней женщины с ножевыми ранениями.

Квартира, в которую два дня назад заселились погибшая и ее мужчина, сдавалась посуточно, пишет е1. Очевидцы несколько раз видели женщину полуголой и пьяной в подъезде.

Вчера вечером соседка услышала хлопок, вышла на лестничную клетку и открыла дверь съемной квартиры, откуда выпал задыхающийся мужчина. Из квартиры уже валил дым.

«Соседи вызвали пожарных и закрылись в своей квартире. Их оттуда потом эвакуировали. Мужчину откачала скорая. У него нет травм, только отравление угарным газом. А в квартире пожарные обнаружили тело женщины. Вытащили – но она была уже мертва. С ножевыми ранениями, в том числе на горле. Вся в крови, голая. Говорят, она замужем, прописана в другой квартире», – объяснил е1 очевидец.

Причины пожара выясняются.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube