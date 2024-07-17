Благотворительный фонд «Дети России» приобрёл для отделения трансфузиологии ОДКБ современный аппарат для рентгена

Больше года благотворительный фонд «Дети России» совместно с Областной детской клинической больницей Екатеринбурга реализует социальный проект «Я – ДОНОР».

Месяц назад подвели итоги первого года работы проекта «Я ДОНОР» и рассказали о планах – содействовать в обновлении технологической базы отделения. На днях фондом был приобретён рентгеновский аппарат «АРДОК-1» стоимостью 6 400 000 рублей. Подарок удалось сделать при участии благотворителей.

«Оборудование – это новые технологии. Это своевременная помощь маленьким пациентам. Бывают экстренные ситуации, когда здесь и сейчас решается, будет ли ребёнок спасён, – рассказала Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Для победы важно не только наличие донорских препаратов, но их качество. Нужная чистота, и прибор позволит обеспечить её. Спасибо всем, кто помог в его покупке!»

Рентгеновский аппарат «АРДОК-1» необходим для того, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни «трансплантат против хозяина» и других осложнений. Оборудование производит надежное и безопасное облучение препаратов крови. Клетки, которые могут вызывать у пациента негативные реакции, уничтожаются без вреда для необходимых эритроцитов и тромбоцитов.

Напомним, что компоненты, которые получают из донорской крови, ежедневно необходимы маленьким пациентам Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ, а также пациенткам Областного перинатального центра. Не менее 10 доноров в день – такое количество добровольцев необходимо для закрытия потребностей клиники и своевременной медицинской помощи.

Заготовка препаратов крови проводится на базе отделения трансфузиологии ОДКБ. Технологии, которые собраны здесь, отвечают современным подходам в работе и не уступают тем, что действуют в федеральных центрах.

За год работы проекта число доноров отделения трансфузиологии Областной детской клинической больницы Екатеринбурга увеличилось до 954 человек. Это на 210 больше, чем в прошлом году, и число доноров постоянно растет, что позволяет помогать детям.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube