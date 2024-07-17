На берегу Нижнеисетского пруда началось строительство ЖК «Атлас Ривер» (ФОТО)

Накануне в Екатеринбурге состоялась торжественной церемония закладки первого камня и официальный запуск старта строительства нового проекта – «Атлас Ривер». Данный жилой комплекс является одним из совместных проектов «Атлас Девелопмент» и «Гринвич недвижимость».

Комплекс включает в себя три жилых дома высотой в 25 этажей, выполненных в стиле классического минимализма с общим закрытым двором и помещениями для коммерческой инфраструктуры по периметру. Сдача объектов запланирована в III квартале 2026 года.

«Совместить преимущества мегаполиса и жизни рядом с природой в Екатеринбурге не удавалось, пожалуй, еще никому. Будем честны – наш город не избалован жилыми домами рядом с водой. Тем более мало жилых объектов, которые имеют одновременно благоустроенную набережную, хорошую транспортную инфраструктуру и являются при этом доступными. Наши партнеры уже много сделали для развития локации, поэтому мы чувствуем большую ответственность, начиная строительство «Атлас Ривер». Благодарю наших партнеров за доверие и уверен, что в скором будущем наша локация станет одним из самых удобных и популярных мест в Екатеринбурге», – рассказал генеральный директор филиала «Екатеринбург» в компании «Атлас Девелопмент» Андрей Ермишкин.

После завершения строительства «Атлас Ривер» станет частью жилых кварталов River Park – семейного проекта комфорт-класса, расположенного в одном из самых экологичных районах города, на берегу Нижнеисетского пруда. Первые очереди River Park введены в эксплуатацию и заселены. Особенность проекта, выделяющая его из всех новостроек Екатеринбурга, – 22 Га благоустроенной территории, включающей в себя набережную с пляжем, парк и даже зону отдыха на острове.

Мастер девелопер проекта River Park – «Гринвич недвижимость» (входит в девелоперский дивизион «Общества Малышева 73») – сосредоточился на практиках градостроительства, которые позволят создать больше возможностей для комплексного развития территории. Девелопмент крупных локаций предполагает создание проектов, в которых потребитель получает не только жилье, а систему жизни, в которой учтены все необходимые функции. «Жители кварталов River Park могут полноценно и разнообразно отдохнуть, не уходя далеко от дома. Для этого мы высаживаем более 1,5 тысяч деревьев и кустарников, прокладываем семь километров пешеходных дорожек и устанавливаем более 200 разнообразных малых архитектурных форм. Кварталы соединяются зелеными аллеями с зонами отдыха, а в рекреационном парке будут организованы 30 площадок для детей, взрослых и домашних питомцев. Сегодня на одну квартиру квартал-парка приходится около 18м2 зон отдыха. А через несколько лет проект станет частью большой рекреационно-прогулочной зоны Уктусской набережной», – рассказалдиректор по развитию «Общество Малышева 73» Михаил Губин.

Екатеринбург, Елена Васильева

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