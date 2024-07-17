В Екатеринбургском зоопарке родились маленькие саймири и двупалый ленивец (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке появились саймири – экзотические обезьяны и двупалый ленивец. Пока имени у маленького ленивца нет, а пол можно будет определить позже. Сейчас он питается в основном молоком, правда, в рацион уже постепенно вводят пищу для взрослых (листву плодовых деревьев, овощи, куриное мясо, зелень, сезонные фрукты без косточек).

Детеныш родился у Боя и Ляли, про которых ранее уже писал «Новый День». У пары это уже не первый малыш.

В пресс-службе зоопарка добавили, что у экзотических обезьян-саймири Ханы и Зары также появились детеныши. У них один отец. Пол сотрудники зоопарка смогут определить только через некоторое время, поскольку сейчас матери тщательно оберегают потомство.

Маленькие саймири большую часть времени проводят на спине у родителей, но уже пробуют самостоятельно передвигаться по вольеру и питаться «взрослой» пищей. В основном саймири едят фрукты, овощи, зелень, яйца, мясо, камедь и цветочную пыльцу.

Увидеть малышей можно будет в павильоне «Западный».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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