Уральский боец стал героем нового тревел-шоу

Президент Академии единоборств РМК и боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков стал героем нового тревел-шоу «О, спорт! Ты жив?» на платформе Wink. В нем четверо журналистов ездят по разным регионам России и проверяют, в каком состоянии находится развитие спорта в той или иной части страны. Штырков стал героем выпуска про Екатеринбург и рассказал, почему наш город считается столицей единоборств России.

В этом же эпизоде снялись уральский спортивный функционер, бронзовый призер туринских Олимпийских игр Иван Алыпов, а также руководитель яхт-клуба Юрий Крюченков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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