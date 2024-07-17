В Свердловскую область придут ливни и грозы

На Урал придут кратковременные дожди и грозы. Погода ухудшится уже 18-20 июля. Об этом пишет Уралгидрометцентр.

«Процессы в атмосфере пока идут довольно вяло: оказавшийся некрепким антициклон уступает место фронту, который не особо активен, но создаст условия для развития конвекции», – подчеркивает главный синоптик региона Галина Шепоренко.

В области 18-19 июля ночью будет облачно без осадков, днем возможны порывы ветра до 15 м/с и гроза. Температура не превысит 27 градусов. 20 июля синоптики обещают дожди как ночью, так и днем, в основном на севере и юге региона.

В Екатеринбурге кратковременные дожди пройдут только 18-19 числа, в остальные дни – облачно с прояснениями. Температура составит +23…+25 °C.

С воскресенья начнется похолодание: дневная температура опустится до +18…+23°. «21-23 июля арктический атмосферный фронт опустится по Зауралью до южных границ Свердловской области, но встретит здесь надвигающийся с Европейской части России более теплый воздух. Обострение фронтальной зоны выразится в образовании зоны дождей, гроз, плотной облачности, которая охватит значительную территорию Свердловской области, но в большей степени юго-западные ее районы, включая горную часть», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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