Мошенники выдают себя за работников суда и запрашивают данные с «Госуслуг»

Мошенники вышли на новый уровень: они представляются сотрудниками канцелярии суда и запрашивают информацию с «Госуслуг».

Так, в разговоре с «Новый Днем» член Свердловской областной гильдии адвокатов Ольга Черемных сообщила, что неделю назад после окончания рабочего дня ее доверителю позвонили некие судебные сотрудники и сообщили о переносе заседания на другую дату. Интересно, что одновременно он получил уведомление о том, что поступили новые документы, к которым якобы открыт доступ через «Госуслуги», а для ознакомления на портале необходимо ввести код.

«Доверитель перезвонил мне. Но уточнить информацию в суде уже было невозможно, так как рабочий день был закончен (видимо, поэтому и звонили около 18:00). Утром я дозвонилась до состава судьи, у которой наше дело, где и выяснилось, что заседание не переносилось, из суда никто не звонил, тем более коды суд не запрашивает», – рассказала адвокат.

Впоследствии на сайте областного суда разъяснили, что суды не запрашивают информацию с «Госуслуг» и подтверждения на портале для посещения здания суда и присутствия в судебных заседаниях не требуют. «Будьте бдительны, не сообщайте посторонним конфиденциальные сведения. В случае возникновения вопросов обращайтесь в состав председательствующего по делу судьи либо приемную суда», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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