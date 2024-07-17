Таможенники изъяли 20 тысяч евро у туриста, который хотел купить подруге авто (ФОТО)

39-летний немец из Стамбула привез с собой более 20 тысяч евро, чтобы купить своей подруге машину. Однако деньги он не задекларировал, поэтому романтику пришлось отдать большую часть этой суммы таможенникам.

В пресс-службе Уральского таможенного управления пояснили, что у мужчины в ручной клади были наличные в размере 20 060 евро и 400 турецких лир (или 21 508 долларов США, или около 1,9 миллиона рублей). Пассажир не знал, что деньги нужно было декларировать.

В отношении мужчины возбудили административное дело. Разрешенную к провозу сумму (10 тысяч долларов) вернули, остальное изъяли и поместили на хранение.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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