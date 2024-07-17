Хедлайнером книжного фестиваля «Красная строка» станет Анна Матвеева

Прозаик Анна Матвеева станет гостем международного книжного фестиваля «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге с 23 по 25 августа.

На авторской встрече писательница представит свою новую дилогию «Картинные девушки». Также Анна Матвеева выступит на презентации сборника рассказов современных писателей о понимании своей телесности: «Тело: у каждого своё. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей».

Анна Матвеева – автор романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Каждые сто лет», сборников рассказов «Девять девяностых», «Горожане». Литературные критики относят ее творчество к «уральскому магическому реализму». В 2024 году писательница была выбрана автором «Тотального диктанта».

Как сообщают организаторы, гостями фестиваля также станут писатели Яна Вагнер, Ася Лавринович и Дмитрий Данилов. Помимо лекций и авторских встречи на ярмарке фестиваля будут представлены книги более 200 издательств.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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