Екатеринбургские учителя будут получать премии за работу с детьми мигрантов

В екатеринбургских школах учителя будут получать ежемесячные премии за работу с учениками, которые плохо знают русский язык. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

«На заседании профильного совета мы с коллегами обсудили предложения по методам интеграции недавно поселившихся в Екатеринбурге людей. Прежде всего им нужна помощь в освоении языка», – пояснил глава города.

Кроме мер поддержки учителей, во многих школах хотят ввести вечерние занятия, где и родители смогут изучать русский язык.

По данным мэрии, сейчас в Екатеринбурге проживают представители более чем 130 этносов. Всего в городе работают около 80 национальных организаций.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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