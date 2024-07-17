Еще один уралец вернулся домой после украинского плена

Очередной обмен военнопленными Россия – Украина состоялся. По формуле 95 на 95 домой, в числе прочих, смог вернуться еще один уралец. «Сегодня вернулись в Россию 95 военнопленных , один из них наш земляк. Я позвонила главе городского округа, назвала фамилию, а имя уже называл глава.
– Мы его ждали!
Конечно, ждали. К нам обращался военком. Парень 1998 года рождения. Пусть у него все получится в жизни. Ведь сегодня он пережил второе рождение.
А всего только с начала 2024 года из нашего списка вернулся 21 военнопленный. Благодарю всех , кто помогает в обмене. И обязательно напишу слова признательности Татьяне Николаевне Москальковой», – написала на своей страничке в ВК уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Екатеринбург, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»