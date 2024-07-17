Еще один уралец вернулся домой после украинского плена

Очередной обмен военнопленными Россия – Украина состоялся. По формуле 95 на 95 домой, в числе прочих, смог вернуться еще один уралец. «Сегодня вернулись в Россию 95 военнопленных , один из них наш земляк. Я позвонила главе городского округа, назвала фамилию, а имя уже называл глава.

– Мы его ждали!

Конечно, ждали. К нам обращался военком. Парень 1998 года рождения. Пусть у него все получится в жизни. Ведь сегодня он пережил второе рождение.

А всего только с начала 2024 года из нашего списка вернулся 21 военнопленный. Благодарю всех , кто помогает в обмене. И обязательно напишу слова признательности Татьяне Николаевне Москальковой», – написала на своей страничке в ВК уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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