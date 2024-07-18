В Нижнем Тагиле трое подростков избили четвертого и все сняли на телефон

Прокуратура в Нижнем Тагиле выясняет обстоятельства драки подростков. По предварительной информации, в июле этого года на территории заброшенного здания на улице Выйской трое несовершеннолетних, используя малозначительный повод, избили 12-летнего подростка. Все происходящее также было снято на телефон.

По результатам судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью. Прокуратура контролирует ход проведения органами полиции доследственной проверки по факту нанесения несовершеннолетнему телесных повреждений.

Кроме того, прокуратура проверяет информацию о том, что заброшенное здание, где произошла драка, пользуется спросом у местных подростков. Чтобы предотвратить новые инциденты, будет решаться вопрос о прекращении доступа несовершеннолетних на территорию, вплоть до консервации объекта, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловской областной прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Васильева

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