За полгода в УрФО построено почти 5 млн квадратных метров жилья

По данным Росстата, в январе-июне 2024 года в УрФО введено в эксплуатацию более 4,8 млн квадратных метров жилья – на 12,3% больше, чем за январь-июнь 2023 года. Таковы данные, озвученные Уральским полпредством.

«Объём строительства многоквартирного жилья в УрФО уже превысил 11,6 миллиона квадратных метров, запуск новых проектов жилищного строительства продолжается», – пояснил полпред Владимир Якушев. Он также добавил, что продление семейной ипотеки будет продолжать поддерживать рынок и помогать семьям улучшать жилищные условия. На сегодняшний день 99,6% площадей новостроек строится по проектному финансированию с использованием счетов эскроу.

Екатеринбург, Елена Васильева

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