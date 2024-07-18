Депутат рассказал, как надо поступить с самокатами (ВИДЕО)

После инцидента с туристкой из Санкт-Петербурга, которую в центре Екатеринбурга сбили самокатчики на прокатном скутере, депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов призвал перевести дискуссию о безопасности пешеходов на тротуарах в официальную плоскость.

Что делать с самокатами. Ответ депутата

На приглашение публично ответить на вопросы, связанные с риском травмирования людей, представители кикшеринговых сервисов не откликнулись. Однако их участь может быть решена и без их участия, если Екатеринбург пойдет не по пути Сочи, где ограничивают движение самокатов в некоторых зонах, а по пути Перми, где местные власти внесли изменения в правила благоустройства – и запретили стоянку прокатных самокатов в центре города. Это сделало аренду малоприбыльной, и сервисы ушли из Прикамья. «В Перми, помимо прочего, ввели штрафы и принудительную эвакуацию техники, которая припаркована с нарушением. После того, как с улиц увезли порядка 500 СИМов, проблема решилась», – заметил в беседе с «Новым Днем» Свалов.

По его словам, хорошим решением может быть и введение чего-то похожего на ОСАГО для автомобилистов, чтобы в случае причинения вреда здоровью или имуществу, можно было взыскать компенсацию. Причем страховка может быть принудительной – и включена в стоимость аренды самоката.

Наконец, по мнению Свалова, без инфраструктуры для движения самокатов, не стоит давать им зеленый свет. «У нас нет тротуаров, которые позволяли бы создавать нормальной ширины проезжую часть для СИМов и оставлять при этом нормальной ширины тротуар для того, чтобы люди комфортно могли идти спокойно и не бояться, что в них кто-то приедет. Убеждением людей заставить соблюдать правила будет невозможно. Только если они будут понимать, что есть неотвратимость наказания за совершение нарушений правил дорожного движения», – добавил собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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