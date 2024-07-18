Суд вынес приговор водителю мусоровоза за преступную небрежность

В Красноуфимске суд вынес приговор водителю мусоровоза, который нарушил ПДД и сбил пешехода. Пожилой мужчина от полученных травм скончался.

ДТП произошло год назад, в конце июля 2023 года. Водитель КамАЗа с манипулятором не зафиксировал погрузочную стрелу, которая ударила шедшего по тротуару пешехода. 71-летний мужчина был экстренно отправлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. Суд приговорил водителя к полутора годам принудительных работ с удержанием в пользу государства 5% заработной платы. Также мужчина не сможет работать водителем полтора года.

Кроме того, работодатель водителя мусоровоза оплатил похороны пенсионера и моральный ущерб родственникам – 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Красноуфимск, Елена Сычева

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