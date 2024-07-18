От «На-На» до «Хора Турецкого». Кто будет петь уральским металлургам

В ближайшие выходные в уральских городах будут праздновать День металлурга. Предприятия устраивают корпоративы и общегородские праздники, на которых будут выступать разные группы и певцы.

Так, в Алапаевске пройдет концерт группы «Градусы». В Верхней Пышме – выступят они же, а также группы «Рондо», «Чайф» и «Моя Мишель».

В Каменске-Уральском петь для металлургов и всех горожан будут «Хор Турецкого» и «Город 312», а в Краснотурьинске – Митя Фомин (экс Hi-Fi) и «Фабрика».

В Первоуральске выступят авторы хита «Солнышко в руках» группа «Демо», в Полевском – певец Жека (Евгений Григорьев) и группа «Радиосфера».

В Ревде будет петь экс-солистка группы «2Маши» Мария Зайцева, Хабиб и группа «На-На».

Наконец, в Серове выступят DJ Грув, Ирина Салтыкова, Filatov & Karas.

Екатеринбург, Елена Сычева

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