В Екатеринбурге крупный пожар в промзоне завода

В Екатеринбурге возник крупный пожар на территории промзоны завода «Уралтрансмаш».

Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, огнем охвачены 420 квадратных метров. «До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека, – отметили в МЧС. На данный момент информации о пострадавших не поступало. На пожаре работают 37 человек личного состава и 14 единиц техники.

Екатеринбург, Елена Васильева

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