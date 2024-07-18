На Урал заходит новая отельная сеть

В Свердловской области будут строить придорожные сетевые отели, которые должны появиться у трасс к 2028 году. Как сообщили в департаменте информполитики региона, первый будет расположен в южной части ЕКАДа, недалеко от аэропорта Кольцово, второй – на северном обходе города, а локация для третьего пока не выбрана или не раскрывается.

У всех трех отелей будет одинаковая звездность – категория 3, они будут абсолютно одинаковыми. В каждом по 49 стандартных номеров, рассчитанных на трех человек максимум. Аналогичные отели уже есть в Подмосковье, Тульской области, Татарстане.

Екатеринбург, Елена Сычева

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