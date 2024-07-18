Самокатчики стали заклеивать номера (ФОТО)

В Екатеринбурге самокатчики стали заклеивать номера прокатных скутеров, чтобы не попадать на штрафы и санкции. Зафиксировать нарушения правил дорожного движения или внутренних правил кикшеринга и так бывает сложно – номера на самокатах небольшие по сравнению, например, с автомобильными.

Ранее в России запустили единый телеграм-бот для жалоб на самокатчиков. Там можно отправить обращение по факту нарушения правил дорожного движения или парковки, опасной езды, работы сервисов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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