На Урале разрешили жарить шашлыки и ночевать в лесу

В Свердловской области отменили особый противопожарный режим, решение приняло правительство региона на очередном заседании.
Отмечается, что на Урале стало меньше природных пожаров, а погода позволяет отменить ранее введенные запреты. Например, во время действия режима нельзя было разводить костры или жарить шашлыки на мангале, сжигать сухую траву и мусор, оставаться на ночлег в лесу вне специально отведенных мест.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»