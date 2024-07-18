На Урале разрешили жарить шашлыки и ночевать в лесу

В Свердловской области отменили особый противопожарный режим, решение приняло правительство региона на очередном заседании.

Отмечается, что на Урале стало меньше природных пожаров, а погода позволяет отменить ранее введенные запреты. Например, во время действия режима нельзя было разводить костры или жарить шашлыки на мангале, сжигать сухую траву и мусор, оставаться на ночлег в лесу вне специально отведенных мест.

Екатеринбург, Елена Сычева

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