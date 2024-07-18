Энергетики обновляют тепломагистраль, питающую треть Екатеринбурга (ВИДЕО)

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании приступили к модернизации тепломагистрали М-1, обеспечивающей теплом Верхнюю Пышму и треть Екатеринбурга. Масштабные работы запланированы до 2027 года без отключений горячей воды у жителей. Новый трубопровод прослужит не менее 30 лет.

Реконструкция М-1 проводится в три этапа. В этом году рабочим предстоит обновить 936 метров тепелосети диаметром 1000 мм на участке между Верхней Пышмой и Среднеуральском. «Старая магистраль была построена в 1960-х годах, конечно, износ уже колоссальный. Поэтому необходима модернизация и техническое перевооружение, которое мы сейчас проводим. Новые трубы защищены пенополиуретановой изоляцией, что исключает тепловые потери. Также есть система оперативного дистанционного контроля, которая позволяет вовремя находить утечки», – рассказал заместитель начальника района тепловых сетей № 5 ЕТК Игорь Карловский. Работы на участке должны завершиться к сентябрю, но подрядчик идет даже с опережением графика.

«Переменчивая погода добавляет сложности, но мы учимся на своих ошибках. Сейчас порядка 60% трубопровода смонтировано, бетонные работы завершены на 50%. Если все будет по плану, закончим нашу работу к 20 августа», – отметил главный инженер компании-подрядчика Иван Бок. После реконструкции М-1 Екатеринбургская теплосетевая компания проведет благоустройство территории.

Модернизация тепломагистрали

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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