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Четверг, 18 июля 2024, 15:57 мск

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Главу Фонда святой Екатерины наградили за сохранение традиций меценатства (ФОТО)

В Алапаевске на открытии храма Александра Невского был отмечен Председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Мефодий поблагодарили его за сохранение традиций меценатства и вклад Фонда в восстановление храма.

По окончании божественной литургии мецената наградили медалью «За усердные труды» I степени. Это высшая награда Алапаевской епархии. Отмечен был и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, ему вручили награду «За усердные труды» II степени.

Екатеринбург, Елена Сычева

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