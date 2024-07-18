В Екатеринбургском метро заменят выходные турникеты

В Екатеринбургском метрополитене в ближайшее время начнется замена выходных турникетов. Как сообщил директор городской подземки Андрей Панаиотиди, до Дня города будет установлено новое оборудование на станции «Площадь 1905 года», еще на двух – до конца 2024 года. На остальных станциях новые выходные турникеты появятся в следующем году.

Напомним, Екатеринбургский метрополитен начал модернизацию оборудования с конца прошлого года. Сейчас на шести из девяти станций работают современные входные турникеты, которые принимают оплату банковскими и транспортными картами, а также QR-кодами. В скором времени пассажиры подземки смогут платить за проезд с помощью биометрии. По словам Андрея Панаиотиди, новые турникеты позволили сократить время оплаты, и в подземке больше не скапливаются очереди пассажиров в часы пик. По крайней мере, в последние три месяца жалоб горожан на утренние заторы в метро не поступало. «Исключениями являются дни, когда в уральской столице проходят массовые мероприятия вроде «Ночи музыки». В такие моменты метрополитен неминуемо испытывает перегрузку. Однако в обычные дни, даже в часы пик, система справляется», – отметил директор подземки.

Также метрополитен продолжает капитальный ремонт устаревших поездов. Сейчас в работе находится два состава. Специалисты обследуют вагоны, заменят всю электрику, колесные пары и рамы, а также восстановят двигатель и сделают новый интерьер в салонах, переоборудуют кабину машиниста. Обновленные вагоны вернутся в Екатеринбург к концу года. Тогда парк метрополитена будет включать 17 четырехвагонных составов, срок службы которых продлится до 2035 года. Это позволит сократить время между прибытиями в пиковые часы с 4 минут до 3 минут 30-40 секунд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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