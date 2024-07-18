Из Екатеринбурга запустят электрички в Лесной и Нижнюю Туру

В Свердловской области добраться до Нижней Туры и Лесного из Екатеринбурга можно будет на новых электричках «Финист». Прежде доехать туда по железной дороге можно было только с пересадками.

С 25 июля СвЖД запускает прямой маршрут, время в пути – 4 часа. Поезд №7087 будет выезжать из Екатеринбурга в 16:50 и следовать через Нижний Тагил (время отправления оттуда – в 19:01). В пункте назначения он будет в 20:44. Обратный поезд №7088 будет выезжать в 05:20 из Нижней Туры, в 07:30 из Нижнего Тагила, а в Екатеринбург будет прибывать в 09:21.

Электричка будет делать остановки на станциях Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск, о.п. ВИЗ. Стоимость проезда по полному маршруту составит 622 рубля. Продажа билетов начинается за 10 суток.

Екатеринбург, Елена Сычева

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