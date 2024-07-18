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Четверг, 18 июля 2024, 16:32 мск

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На Урале мужчина одновременно заразился энцефалитом и боррелиозом

Уральские врачи смогли спасти мужчину, который заразился одновременно клещевым энцефалитом и болезнью Лайма (боррелиозом). Пострадавший – 37-летний местный житель. Как уточнили в минздраве региона, после укуса клеща у него развились тяжелые формы болезней.

«С начала сезона уже 25,8 тысячи человек пострадали от укусов, 168 госпитализированы. В августе ожидается новый всплеск при сборе грибов и ягод», – уточнили в ведомстве и призвали прививаться, а также носить защитную одежду.

Екатеринбург, Елена Сычева

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