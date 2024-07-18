Педофилу из Карпинска вынесли приговор

Свердловский облсуд вынес приговор гражданину Узбекистана Жамшиду Р. – он признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. «б» ч.5 ст. 132 УК РФ). В Карпинские на детской площадке он показывал свои половые органы двум маленьким девочкам.

Суд отправил его на 10 лет в колонию строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 2 недель.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube