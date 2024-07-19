На Урал вместе с дождями придёт похолодание

В выходные дни в Свердловской области сохранятся кратковременные ливни и грозы. На улице станет заметно прохладнее: ночью 10-15°, днем 18-23°.

«Арктический атмосферный фронт опустится по Зауралью до южных границ Свердловской области, но встретит здесь надвигающийся с Европейской территории России более теплый воздух. Обострение фронтальной зоны выразится в образовании зоны дождей, гроз, плотной облачности, которая охватит значительную территорию Свердловской области, но в большей степени юго-западные её районы, включая горную часть», – рассказали в Уралгидрометцентре. Распределение осадков по области будет неравномерным, в среднем ожидается от 3 до 8 мм.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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