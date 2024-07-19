Уралец выиграл суд у правообладателей «Смешариков»

Житель Нижнего Тагила выиграл суд у правообладателей бренда «Смешарики». Мужчина занимается производством мягкой мебели, на своем сайте он разместил примеры работ – детские диваны с изображениями персонажей мультфильма.

Узнав об этом, правообладатели обратились в суд за компенсацией по поводу нарушения исключительных прав. Первое рассмотрение прошло в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Суд встал на сторону истца, постановив выплатить каждой из двух компаний-правообладателей порядка 30 000 рублей плюс судебные издержки.

Мебельщик с этим решением не согласился, он обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. В этой инстанции встали на сторону ответчика и вот почему: «Анатолий указал, что факт размещения изображений на сайте не подтверждает реального наличия товара со спорными изображениями. Свердловский областной суд с его доводом согласился, решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении требований истцов о компенсации отказал», – уточнили в пресс-службе Областного суда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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