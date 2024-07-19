Свердловская киностудия получила две награды фестиваля нового российского кино

В Нижнем Новгороде на VIII Фестивале нового российского кино «Горький Fest» короткометражный фильм Свердловской киностудии «Разъезд» выиграл «Приз зрительских симпатий», а награда за лучшую актерскую работу досталась исполнительнице главной роли Марии Смольниковой. Над картиной трудились режиссер и сценарист Мария Меленевская, сценарист Тимур Эзугбая, оператор-постановщик Давид Шейдель и продюсеры Виктор Шадрин, Ольга Ерофеева-Муравьева и Ольга Гурова.

Над фильмом работали как опытные актеры, которых можно увидеть в кинокартинах ««Елки-8», «Склифософский», «Вызов», «Мерзлая земля», так и студенты екатеринбургской школы кино. «Главная героиня – интеллигентная женщина, продавец в букинистическом магазине. Неконфликтная и удобная. Кажется, она давно забыла о себе и будет бесконечно подстраиваться. Но один невероятный день откроет для неё новые перспективы. Каким будет выбор? Бездействовать или пуститься во все тяжкие?», – поделились логлайном короткометражки в пресс-службе киностудии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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