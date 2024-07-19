Рабочий из ТСЖ привязал кредитку консьержки к своему счету – и потратил 150 тысяч на кикшеринг

В Екатеринбурге коммунальщик потратил 150 тысяч рублей с кредитки своей коллеги. Как рассказали в пресс-службе полиции города, 60-летняя женщина сама дала карту разнорабочему из ТСЖ, где трудится консьержем.

Молодой человек просил дать ему взаймы 300 рублей до зарплаты, чтобы купить продуктов, но у женщины налички не было, поэтому она дала ему свою кредитку, чтобы тот сходил в магазин, что он и сделал. А через некоторое время женщина узнала, что по кредитке образовался долг – 149 тысяч рублей. Тогда она обратилась в полицию, в отдел № 12.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали подозреваемого в хищении денег с карты пенсионерки. Им оказался ранее судимый за кражи местный житель 2000 года рождения. При опросе задержанный дал признательные показания и пояснил оперативникам, что сфотографировал данные банковской карты потерпевшей, после чего привязал ее платежку к электросамокату Whoosh», – сообщили в пресс-службе УМВД города. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за инкриминируемое преступление составляет 6 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube