На Шарташе закрыли кафе «Каспий» из-за антисанитарии

На Шарташе судебные приставы закрыли кафе «Каспий» на 40 дней. Роспотребнадзор нашел несколько нарушений, связанных с антисанитарией. Так, в заведении заметили пыль, грязные полы, ржавые холодильники, жировые подтеки на стенах и окнах, а также не нашли вытяжки и меню.

«Судебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство и совершен выезд по месту нахождения должника. Должнику вручено требование о немедленном приостановлении деятельности кафе», – отметили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. В противном случае с должника потребуют 5000 рублей и привлекут к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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