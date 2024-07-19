В Екатеринбурге спланировали новую трамвайную ветку – для нее перестроят улицы

В Екатеринбурге построят новую трамвайную ветку, которая соединит микрорайоны Заречный и Сортировка с железнодорожным вокзалом. Линия пройдет по улицам Героев России, Черепанова и Готвальда, которые будут перестроены и реконструированы. Проект межевания и планировки территории для расширения улично-дорожной сети Железнодорожного района утвердил глава города Алексей Орлов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, существующая улица Героев России будет переделана и продлена. Она соединит Челюскинцев и Черепанова и пойдет параллельно улице Стрелочников. Длина новой улицы Героев России составит почти 1,6 километра. Новая магистральная дорога будет иметь 4 полосы (по две – в каждом направлении), между которыми пройдет разделительная линия. Также будет реконструирован участок улицы Черепанова протяженностью 1,5 километра. Строители полностью переложат дорожное полотно и сделают разделительную полосу, где в будущем положат трамвайные пути. В дополнение строители обустроят улицу Беринга протяженностью 620 метров. Небольшая дорога соединит улицы Челюскинцев и Черепанова около пересечения с переулком Выездным. Эта дорога позволит проехать с одной улицы на другую, минуя Стрелочников. Также в планах властей реконструировать часть улицы Стрелочников (длина 130 метров) и переулок Выездной (длина 320 метров).

Масштабная реконструкция улиц затронет территорию общей площадью 22 гектара. Проект разработан в соответствии с Генпланом развития города до 2045 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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