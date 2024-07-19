В Мичуринском появится сквер для бердвотчеров

Новый сквер «Орнитолог», где можно будет наблюдать за птицами, появится в Екатеринбурге уже 1 октября. Его хотят построить в Мичуринском на улице Цветоносной возле детского сада №8.

В сквере высадят 51 дерево высотой 1,5-3 метра и 210 кустов кизильника. В условиях конкурса на сайте госзакупок указано, что на яблони Недзвецкого высотой 2-3 метра потратят 38,7 тыс. рублей, ивы «Памяти Миндовского» предполагается закупить по 26,6 тысяч рублей, ивы Ледебура – 27,6 тыс. рублей.

Также там планируют создать зоны отдыха для екатеринбуржцев: установят 8 лавочек и 7 урн на 360 тысяч рублей. Необычные виды деревьев и кустарников, а также водоемы, расположенные поблизости, привлекут различных птиц, за которыми могут наблюдать не только орнитологи, но и все горожане. В сквере установят поилку для птиц и два держателя для кормушек.

Сейчас проводится конкурс для поиска исполнителя работ, которого выберут 25 июля. Согласно информации с сайта госзакупок, всего на новый сквер собираются потратить 2,9 миллиона рублей.

Иллюстрации «Ландшафтстрой Екатеринбург»

Екатеринбург, Дарья Деменева

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