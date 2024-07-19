В Екатеринбурге осудили жулика, имеющего медаль «за отвагу»

В Екатеринбург суд вынес приговор 30-летнему мужчине, который украл деньги с мобильного банковского приложения своего знакомого. Все произошло в ноябре 2023 года.

На железнодорожном вокзале осужденный попросил у приятеля телефон под предлогом звонка. На самом деле он зашел в банковское приложение на чужом смартфоне (пароль от него он подглядел заранее) и тайком перечислил себе 147,4 тысячи рублей.

Мужчина был признан виновным по статье по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета). С учетом смягчающих обстоятельств, включая наличие медали «За отвагу», осужденному назначен штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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