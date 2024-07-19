Качканарский ГОК начал пуско-наладочные работы на комплексе сгущения № 2 нового отсека хвостохранилища

ЕВРАЗ КГОК приступил к пуско-наладочным работам на комплексе сгущения №2 в рамках экологического проекта по развитию сооружений хвостового хозяйства. Комплекс будет использоваться для размещения продуктов обогащения.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа (дивизион «Урал»), комплекс сгущения представляет собой уникальное сооружение высотой до 26 метров, диаметр чаши сгустителя – 64 метра. В чаше сгустителя граблины, оборудованные скребками, будут вращать смесь песка с водой – пульпу. Осевший песок будет транспортироваться насосными агрегатами в хвостохранилище, а осветленная вода из верхней части сгустителя будет снова направляться в оборотное водоснабжение предприятия. Ежегодно будет повторно использоваться более 170 млн кубометров воды. Подобный процесс сгущения практически в 4 раза снижает объем транспортировки пульпы благодаря увеличению процента твердого вещества в складируемом продукте с 9% до 40%. По проекту на ЕВРАЗ КГОКе построено два таких сооружения.

Для строительства комплекса сгустителя было использовано почти 4 тыс. тонн металлоконструкций, смонтировано 2 тыс. тонн основного оборудования.

В церемонии старта пусконаладочных работ накануне Дня металлурга приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев, глава города Качканар Андрей Ярославцев.

«Проект развития сооружений хвостового хозяйства ЕВРАЗ КГОКа реализуется с соблюдением графика. Завершив его, комбинат перейдет на использование передовых экологических технологий и снизит воздействие на окружающую среду. Мы запустим новые технологии сгущения с меньшим использованием воды, что в итоге повысит эффективность и безопасность работы всего комбината», – отметил Денис Новоженов.

Кроме строительства двух комплексов сгущения, проект предполагает техническое перевооружение действующих и строительство новой пульпонасосных станций, подстанций, системы автоматизации и насосного оборудования, модернизацию пульповодов, нового отсека для складирования продуктов обогащения и сооружения возврата фильтрационной воды в оборотное водоснабжение комбината. Для борьбы с пылением по периметру действующего хвостохранилища будет смонтирована система водяного орошения, также по периметру установят освещение.

Суммарные инвестиции ЕВРАЗа в проект превысят 35 млрд рублей. Кроме того, будет создано 120 новых рабочих мест.

Качканар, Елена Васильева

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