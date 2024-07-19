В день фестиваля джаза будут курсировать дополнительные электрички из Екатеринбурга в Камышлов

3 августа, в связи с джазовым фестивалем UralTerraJazz, из Екатеринбурга в Камышлов и обратно запустят дополнительный скорый поезд. Расписание поездки составлено так, что участники фестиваля успеют обойти все активности, а вечером – пересесть на метро. Из Екатеринбурга поезд отправится в 08:15, а обратно – в 21:20. Время в пути составит 2 часа 45 минут туда и 2 часа 21 минуту обратно. Также будут остановки на станциях Первомайская и Шарташ.

«Билеты – в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», терминалах самообслуживания СПК и в пригородных кассах. Продажа откроется за 10 дней до даты отправления поезда. Стоимость проезда в одну сторону 210 рублей. Действуют все виды льгот», – отметили в пресс-службе СвЖД. Международный джазовый фестиваль «UralTerraJazz» начнется в 14 часов на центральном стадионе Камышлова. Художественным руководителем фестиваля станет народный артист России Даниил Крамер.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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