В Екатеринбурге за два часа задержали 12 самокатчиков-нарушителей

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга провели рейд, чтобы найти нарушителей правил дорожного движения среди пешеходов, велосипедистов и самокатчиков. Последние оказались самыми опасными для себя и окружающих и чаще нарушали ПДД.

Всего за два часа были выявлены 12 самокатчиков, семь пешеходов и пять велосипедистов. Все они нарушали правила. В ГИБДД особенно отметили, что часто ПДД не соблюдают несовершеннолетние, и призвали родителей тщательнее обучать детей безопасному поведению на дорогах и тротуарах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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