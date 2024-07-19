российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 июля 2024, 20:36 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Самолет с отказавшим двигателем сел в Кольцово

В аэропорту Кольцово совершил посадку летевший из Антальи в Екатеринбург самолет – у него отказал один из двигателей. «На борту воздушного судна находилось 172 пассажира. В 21 час 25 минут 19.07.2024 воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту «Кольцово», пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что проводят проверку.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,