Машина сбила подростка-велосипедиста на «зебре»

В Первоуральске водитель Hyundai Creta сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнего мальчика – тот ехал на велосипеде и не спешился. С травмой ноги был доставлен в ДГБ №9 Екатеринбурга.
«Установлено, что 65-летний водитель, имеет стаж вождения 25 лет. К административной ответственности привлекался 8 раз. Мужчина пояснил автоинспекторам, что подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, убедился в отсутствии пешеходов продолжил движение, вдруг неожиданно появился велосипедист со скоростью, превышавшей скорость пешехода, и врезался в левый бок его автомобиля», – сообщили в ГИБДД области.
Мужчина по результатам медосвидетельствования был трезв.
Автоинспекторы проведут в школе, где учится мальчик, занятия, «направленные на повышение знаний детей в части дорожной безопасности».
Екатеринбург, Елена Сычева
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