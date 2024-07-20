Машина сбила подростка-велосипедиста на «зебре»

В Первоуральске водитель Hyundai Creta сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнего мальчика – тот ехал на велосипеде и не спешился. С травмой ноги был доставлен в ДГБ №9 Екатеринбурга.

«Установлено, что 65-летний водитель, имеет стаж вождения 25 лет. К административной ответственности привлекался 8 раз. Мужчина пояснил автоинспекторам, что подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, убедился в отсутствии пешеходов продолжил движение, вдруг неожиданно появился велосипедист со скоростью, превышавшей скорость пешехода, и врезался в левый бок его автомобиля», – сообщили в ГИБДД области.

Мужчина по результатам медосвидетельствования был трезв.

Автоинспекторы проведут в школе, где учится мальчик, занятия, «направленные на повышение знаний детей в части дорожной безопасности».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube