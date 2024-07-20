В Верхней Пышме 700 человек встали в хоровод (ФОТО)

В Верхней Пышме в День города и День металлурга прошел большой фестиваль-конкурс «Хороводы Медной столицы». Как отмечают в оргкомитете мероприятия, хоровод не случайно стал символом праздника: этот народный танец олицетворяет сплоченность и единение его участников. Сегодня в мероприятии принял участие 31 творческий коллектив, представляющий предприятия и организации города. «Минимальное количество участников в каждой команде не менее 20 человек, поэтому фестиваль «Хороводы Медной столицы» стал одним из самых массовых творческих мероприятий, посвященных Дню металлурга – Дню города», – отмечают организаторы.

Каждая команда представила свой хоровод в одной из номинаций – «Обрядовый хоровод», «Времена года», «Национальный хоровод» и «Трудовой хоровод». Посредством художественных образов, ярких костюмов и хорошего настроения участники рассказали о производстве металла, национальных традициях, по мотивам сказов Бажова, прошел обряд посвящения в горные мастера, и даже была сыграна уральская свадьба.

Для посетителей и гостей праздника была подготовлена насыщенная развлекательная программа: мастер-классы по рисованию на спилах, плетению ковров, созданию брелоков, хэнд-мейд ярмарка, конкурс «Семья года». Все желающие также могли сфотографироваться с Куприком, юбилейным талисманом градообразующего предприятия, и собственноручно отчеканить медную монету с юбилейной символикой.

В завершении фестиваля в каждой номинации был определен победитель. Все участники получили дипломы, памятные подарки, и сертификаты в торговый центр.

Кульминацией праздника стал гигантский хоровод, в который собралось порядка 700 человек.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Большой фестиваль-конкурс прошел в Верхней Пышме Хоровод - объединяет

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